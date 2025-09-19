ЄК затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій ЄС щодо Росії.

"Ми можемо сьогодні підтвердити, що комісія затвердила новий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про 19 пакет. Голова фон дер Ляйєн виступить із заявою на цю тему разом з високим представником Каллас, щоб оголосити цей 19 пакет санкцій", - заявила офіційна представниця ЄК Паула Пінью.



Представник ЄК потім уточнила, що через графіки фон дер Ляйєн і Каллас не зможуть зробити свої заяви безпосередньо перед журналістами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Я вам підтверджую, що буде заява (у записі) голови фон дер Ляєн на каналі Ebs. Дійсно, неможливо буде поставити запитання", - сказала Пінью.



Що стосується заяви Каллас, вона не змогла повідомити, чи буде це відео, чи письмовий документ.



Затверджену в п’ятницю законодавчу пропозицію ЄК щодо нових обмежувальних заходів щодо РФ має затвердити одноголосним голосуванням Рада ЄС.

Фото: "Інтерфакс-Україна".