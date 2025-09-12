Трамп укотре погрожує Росії санкціями, бо його терпіння вичерпується

Президент США Дональд Трамп укотре пригрозив Росії посиленням санкцій і заявив, що його терпіння вичерпується.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Коли журналісти попросили його прокоментувати напад російських дронів на Польщу, Трамп наголосив, що «нікого не збирається захищати» і що цим БпЛА «узагалі не слід бути так близько до Польщі».

Щодо перспектив мирного врегулювання в Україні, американський президент сказав, що його «терпіння швидко вичерпується», але водночас відзначив, що «для танго потрібні двоє», маючи на увазі Україну та Росію.

«Коли Путін хотів цього — Зеленський ні. Коли Зеленський хотів цього — Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче цього, а от Путін… це питання», — каже Трамп.

Він додав, що розглядає «сильний удар» по РФ, пов'язаний із санкціями проти банків, а також із нафтою та тарифами.

У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.