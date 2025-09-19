Тривожно-тенденційні хвилі: що показують і приховують протести у Європі

Масштабний мітинг «Об’єднаємо королівство», організований супротивниками міграції в Лондоні та відзначений сутичками з поліцією і феєричним виступом Ілона Маска, продовжує широко обговорюватися та висвітлюватись у світі. Про те, що показав цей певною мірою унікальний протест – далі в матеріалі ForUA.

Днями понад сто тисяч людей вийшли на марш у Лондоні. Вкрай праві сили організували ходу під назвою «Об’єднаємо королівство» проти міграції та «ісламізації» країни. Демонстранти пройшли повз головні урядові установи. Були зафіксовані сутички з поліцією: влада повідомила, що у силовиків кидали скляні пляшки, металеві прути та банки з-під пива. В результаті правоохоронці застосували силу. Організатори стверджують, що за трансляцією ходи у соцмережах стежили кілька мільйонів глядачів з усього світу.

За даними Reuters, 25 людей було заарештовано, коли учасники маршу намагалися прорвати оточення, щоб дістатися урядових будівель і зустрітися з контрпротестною акцією лівих сил. Та зібрала близько 5 тисяч учасників.

Усередині Великобританії гасла демонстрантів, швидше, залишаються маргінальними, констатує CNN, додаючи при цьому, що це, мабуть, найбільший за 10-15 років подібний захід у країні. Організатор – Томмі Робінсон – ультраправий активіст, причому настільки, що місцеві ультраправі партії тримаються від нього якнайдалі. Тематичним приводом для маршу став черговий виток невдоволення деяких жителів Великобританії використанням готелів як сховищ для біженців в Еппінг-Форест, що на околиці Лондона. Країна відчуває чималий наплив біженців. Водночас на них припадає близько 10% загальної імміграції, але ця тема активно використовується правими партіями для отримання політичних дивідендів.

Британський мітинг проти нелегальної міграції в Лондоні підтримав також всюдисущий та невгамовний Ілон Маск: він виступив із відеозв’язку, заявивши про необхідність «розпуску парламенту» та «зміни уряду». «У нас немає ще чотирьох років, і коли б не відбулися такі вибори, це надто довго. Потрібно щось робити», - цитує опального мільярдера The Guardian.

Втім, організатори акції – правий активіст Томмі Робінсон та його прихильники – навряд чи стануть загрозою для Кіра Стармера і його кабінету міністрів, вважають експерти. В умовах, коли загалом соціально-економічна динаміка у Західній Європі не надто сприятлива, звичайно ж, протестні настрої посилюватимуться ще більше, проте, зауважують аналітики, ця конкретна акція до жодних особливих наслідків не призведе. Мовляв, це вкрай важливий «дзвіночок», але не тригер для зміни влади тут і зараз.

Якщо говорити про організацію Томмі Робінсона English Defence League, то вона, швидше, представлена ​​на вулицях, аніж у системній політиці. З огляду на це, з тим аби реально вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні, щоб прийти, умовно, до владного керма, потрапивши, приміром до парламенту, їй потрібно все-таки більшою мірою зайнятися системною політикою. Через своїх системних союзників і проєкти, які періодично генерує Найджел Фарадж, теж британський націоналістичний політик, вони можуть представляти масове крило популістської англійської партії. І ось як масове крило, яке займається вуличною активністю, вони можуть забезпечити політичне тло для діяльності вже партійної.

В останні місяці у Великій Британії все частіше звучать претензії на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера. За даними опитування компанії YouGov, 69% британців негативно ставляться до діяльності глави уряду. Однією з передумов погіршення становища пана Стармера стала відставка його соратниці, віце-прем’єра Анджели Райнер через податковий скандал. Вона не сплатила додатковий збір при покупці будинку. Ще одна репутаційна проблема – звільнення британського посла у Вашингтоні Пітера Мандельсона після повідомлень про його тривалі стосунки з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Хай там як, але гучний в усіх сенсах мітинг «Об’єднаємо королівство», продовжує широко висвітлюватись у світі. Особливо медіа цікавляться особистістю людини, яка зуміла вмить мобілізувати та вивести на вулицю таку кількість протестувальників. Йому нагадують кримінальне минуле, порівнюють із убитим Чарлі Кірком і кажуть, що він збагатився, приймаючи щедрі пожертвування американських ультраправих.

«Гроші однієї людини – американського мільярдера Роберта Шиллмена – забезпечили Робінсону місце у списку впливових діячів вкрай правих із мільйонами прихильників онлайн. Серед них був і американський активіст-консерватор Чарлі Кірк, убитий минулого тижня в американській Юті... А ще нещодавно Робінсон, який стверджує, що він без гроша, отримав кошти на юридичні потреби від Ілона Маска і Трістана Тейта, брата токсичного інфлюєнсера Ендрю Тейта», - пише The Observer.

Натомість The Times робить наступний акцент: «Хто такий Томмі Робінсон? Вкрай правий активіст, який очолив протести проти міграції в Лондоні. Він називає себе викривачем, якому держава затуляє рота. База його підтримки онлайн космічно зросла… Ілон Маск відновив його сторінку в соцмережі X, повторивши деякі твердження Робінсона. Багато учасників приїхали до Лондона поїздами чи автобусами на захід, який анонсували як «свято свободи слова». Але там повторювали расистські теорії змови та антиісламські зауваження».

Французька Le Monde, аналізуючи британський «Майдан», констатує: «Демонстрація пройшла в умовах антимігрантських настроїв, що посилюються, коли вкрай права британська партія Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем лідирує в опитуваннях громадської думки, а протестувальники влаштовують акції біля будинків готелів, в яких розміщують претендентів на притулок. Минулого року у багатьох містах та населених пунктах Великобританії також були антимігрантські протести та масові заворушення, у розпалюванні яких звинувачували Робінсона, який публікував підбурювальні звернення онлайн. Політична напруга в країні зростає».

The New York Times, констатує, що «це була потужна демонстрація підтримки пана Робінсона, якого насправді звати Стівен Якслі-Леннон». «Неоднозначна постать, що десятиліття маячила на околицях руху британських вкрай правих. Він кілька разів побував у в’язниці, востаннє його 2024 року засудили до 18 місяців за невиконання ухвали суду - він поширював помилкові твердження про сирійського біженця-підлітка, який подав на нього до суду за наклеп», - підсумовує NYT.

Натомість німецька Der Spiegel зазначає наступне: «Дивлячись на цифри, можна з упевненістю говорити, що Великобританія має серйозні проблеми з міграцією. Але корінь цієї проблеми не той, на який вказують Робінсон та його колеги. У недавньому минулому населення країни зростало майже на 1 млн осіб на рік. Але це були не нелегальні мігранти, а люди, які прибули на запрошення уряду тодішнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Після «Brexit», через який багато європейських працівників залишили Велику Британію, пан Джонсон пообіцяв оперативно набрати вкрай необхідні кваліфіковані кадри. Але програма була погано продумана. В результаті приїхало більше людей, ніж очікувалося, і це часто були не ті люди, на яких розраховував уряд. Ось і вийшов в результаті такий колапс, котрий вилився в масштабну акцію, за якою спостерігали мільйони людей буквально з усіх куточків світу».

Між тим у самій же Німеччині взимку поточного року теж прокотилася хвиля масових протестів проти міграційної політики ХДС/ХСС та на той момент кандидата в канцлери Фрідріха Мерца. На найбільшу акцію в Берліні прийшли близько 160 тисяч людей. Втім, Великобританія та Німеччина – не єдині країни, де фіксується підігрівання антиміграційних рухів. Зокрема, нещодавно у сусідній Польщі відбулися протести партії «Конфедерація» під гаслом «Стоп імміграції!» - по всій країні пройшло близько 100 публічних зібрань, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Лодзі, Познані, Гданську, Білостоці та Любліні. На тлі масових протестів поліція закликала учасників не порушувати закон. Депутат «Конфедерації» Бартломей Пейо заявляв, що метою акції є «усвідомлення поляків щодо все більших загроз, які несе з собою масова імміграція».

Тобто, так звані ультраправі по різним куточкам Європи активно «качають» міграційну тему і часто-густо за їх активізацією простежується горезвісна рука Кремля. І в цьому сенсі міграційні протести у Європі – лише один із пазлів у загальній картині.

Ще один наочний приклад гібридної діяльності всюдисущої Москви – сусідня Молдова. Днями президентка цієї країни Мая Санду заявила, що Росія розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, які заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Пані Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування «за» членство країни в Європейському Союзі (ЄС), заявила в інтерв’ю Financial Times, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації. «Росіяни націлилися на діаспору по всьому світу», - сказала вона. Президентка Молдови звинуватила Москву у використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів «Матрьошка» для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує. Вона зазначила, що злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, зараз також використовуються для провокування заворушень у молдовських в’язницях.

«Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції. З огляду на тиск, який чинить Росія, і загрози, з якими країна зіштовхується, інтеграція в ЄС є єдиним способом для нас вижити як демократія. Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна змогли перейти до наступних етапів. Майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС», - резюмувала Мая Санду. Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Опитування від iData, оприлюднене 8 вересня, вказує, що партію президентки Санду підтримують менше 25% респондентів, а лідером рейтингів є проросійський «Патріотичний блок» Додона.