Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа могла б прискорити завершення війни в Україні, якби запровадила санкції чи мита проти Китаю. Про це він сказав, коментуючи роль Пекіна у відносинах із Москвою.

«Ну, якщо б вони застосували санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію», – заявив Трамп. Він підкреслив, що його відносини з Китаєм «дуже хороші» і натякнув, що у разі потреби він би теж «щось зробив» для впливу на Пекін.

Трамп додав, що Європа не може одночасно продовжувати купувати російську нафту і вимагати від Китаю зменшення закупівель енергоресурсів з РФ: «Не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, а потім я сердився на Китай, бо вони купують нафту в росії», – сказав він.

За словами Трампа, економічний тиск Заходу на Китай міг би стати важливим фактором, щоб Пекін змусив Кремль припинити війну.

Як повідомляло раніше ForUa, Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КитайсанкціїТрампвійна в Україніросійська нафтазавершення війнитиск на Китай
