Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа могла б прискорити завершення війни в Україні, якби запровадила санкції чи мита проти Китаю. Про це він сказав, коментуючи роль Пекіна у відносинах із Москвою.

«Ну, якщо б вони застосували санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію», – заявив Трамп. Він підкреслив, що його відносини з Китаєм «дуже хороші» і натякнув, що у разі потреби він би теж «щось зробив» для впливу на Пекін.

Трамп додав, що Європа не може одночасно продовжувати купувати російську нафту і вимагати від Китаю зменшення закупівель енергоресурсів з РФ: «Не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, а потім я сердився на Китай, бо вони купують нафту в росії», – сказав він.

За словами Трампа, економічний тиск Заходу на Китай міг би стати важливим фактором, щоб Пекін змусив Кремль припинити війну.

