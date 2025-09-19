Рабство на Київщині: злочинці перетворили працю на каторгу

На Київщині правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолював громадянин Китаю. Вона займалася вербуванням та трудовою експлуатацією громадян Узбекистану. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, до схеми були залучені двоє громадян Китаю, один узбек та українка. Вони організували перевезення 13 людей для подальшої примусової роботи. Вербували переважно соціально незахищених осіб, які не мали роботи й житла, використовуючи обман і погрози.

Потерпілих привозили до Київської області та змушували працювати під суворим контролем. Їм забороняли вільно пересуватися і навіть користуватися туалетом без дозволу. За будь-які порушення встановлених «правил» накладали штрафи.

Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних виявили приміщення, де утримували людей у нелюдських умовах, а також вилучили документи, транспорт і речові докази.

Усім чотирьом організаторам повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

