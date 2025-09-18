Сили оборони проводять контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку

Сили оборони України проводять масштабну контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля. Бої йдуть жорсткі, проте українським захисникам вдалося завдати російським окупантам відчутних втрат. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За час операції українські війська звільнили вже 160 квадратних кілометрів території та очистили від ворога понад 170 квадратних кілометрів.

«Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять — очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці», — зазначає Зеленський.

За словами президента, втрати росіян від початку контрнаступальної операції тільки в районі Покровська — більш ніж дві з половиною тисячі, з них понад 1300 росіян – убито.

ForUA нагадує, українські військові щодня відбивають удари переважаючих сил противника. Збройні Сили України успішно контратакували та звільнили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.