Трамп заявив, що війна РФ проти України більше не загрожує перерости в Третю світову

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив про масштабні поставки озброєння країнам НАТО для подальшої підтримки України.

«Ми продамо країнам НАТО велику кількість зброї для України», — наголосив Трамп, передає Sky News.

Американський президент зазначив, що нинішня війна більше не несе загрози Третьої світової. Він висловив переконання, що вона буде завершена: «Все буде зроблено правильно. Війна між Росією та Україною буде завершена. Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини».

Також Трамп згадав про залежність РФ від енергоресурсів: «Якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, як припинити війну».