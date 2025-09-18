Посадовця Міноборони викрили на корупційній схемі, – Офіс Генпрокурора

В Україні правоохоронці викрили підполковника юстиції Міністерства оборони на отриманні хабаря. Гроші йому передали за допомогу в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram.

Йдеться про заступника начальника одного із відділів департаменту Міноборони. Викрили чиновника оборонного відомства на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон львівські правоохоронці.

За версією слідства, він отримав від посередника за незаконне переправлення чоловіка через держкордон 12 тис. доларів. Для цього мав надати необхідні засоби та усунути загрози для виїзду.

За додаткову виплату у 4,5 тис. доларів зняв громадянина з розшуку ТЦК та оформив фіктивну відстрочку від мобілізації нібито через необхідність догляду за близькою родичкою з інвалідністю. Це мало дати змогу для легального виїзду до країн Євросоюзу.

"Правоохоронці задокументували одержання ним спершу 4,5 тисяч доларів США, а потім —12 тисяч. Після отримання другого траншу чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину", — повідомили у прокуратурі.

Йому мають оголосити про підозру у організації незаконного переправлення осіб через держкордон за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Раніше ForUA повідомляв, що у Києві поліція затримала організатора схеми незаконного перетину держкордону військовозобов'язаними чоловіками.