Ціль України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, – Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що ціль України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом буде реалізована. Про це він сказав на пресконференції у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

За словами міністра оборони, ціль у 1000 дронів – це необхідність, щоб ефективно збивати російські дрони. А мета Сил оборони – перехоплювати всі російські дрони в українському небі.

– Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який Росія уже продемонструвала. Відповідно, нам треба мати не менше 1 000 дронів-перехоплювачів. Не питання випускати 1 000 дронів – цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований, – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, Україна може дуже швидко досягнути випуску 1 000 дронів-перехоплювачів на добу. Але питання у кількості наземних комплексів управління, радарів, елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.

Шмигаль розповів, що є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів.

– Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка включає РЕБ-системи, радари тощо. Великий комплекс, і його введення в дію забирає трохи часу, – сказав Шмигаль та наголосив, що українська промисловість рухається до мети за графіком.