В Україні створили схему незаконного вивезення чоловіків до Польщі

Польські прикордонники з Медики у Підкарпатті спільно з поліцією ліквідували канал незаконного перевезення українських чоловіків до Польщі.

Організаторами незаконної операції були українські машиністи поїздів, які переховували чоловіків у локомотивах, що прямували до Перемишля, повідомляє RMF24.



За словами лейтенанта Петра Закіеларза, речника прикордонного підрозділу, прикордонники в Медиці виявили цю операцію в 2024 році.

Двоє українських машиністів поїздів були заарештовані у зв'язку з цією справою і звинувачені в участі в організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону з Польщею.

За словами Марти Пентковської, речниці окружної прокуратури в Перемишлі, машиністам поїздів загрожує до 8 років позбавлення волі. Чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.



Під час розслідування було встановлено, що підозрювані отримували щонайменше $10 тисяч доларів за кожну переправлену особу.



Справа триває і не можна виключати подальших арештів.



У зв'язку з цією справою також затримано двох громадян України, які в'їхали до ЄС через виявлений канал контрабанди.

Українців затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення і пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.

Нагадаємо, ліквідовано сім нових схем для ухилянтів.

Фото: Darek Delmanowicz/PAP.