Надзвичайні події

Ліквідовано сім нових схем для ухилянтів

У західних, центральних та південних регіонах країни затримали ще десятьох організаторів схем для ухилянтів. Про це повідомили у СБУ.

За інформацією правоохоронців, “ділки” продавали ухилянтам фіктивні документи або переправляли їх за український кордон. 

Вартість таких послуг варіювалась від $2 тис. до $12 тис. 

В Одеській області було одразу чотири таких оборудки, в яких брали участь шестеро місцевих жителів. 

– Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у “піксель”, щоб довезти їх до кордону. Інших – ховали в багажниках авто, – йдеться у повідомленні відомства. 

Також затримали 27-річного одесита, який на особистому комп’ютері підробляв довідки з тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних.

Тим часом на Черкащині викрили 50-річного адміністратора каналу в Telegram, який розповідав інформацію щодо маршрутів руху та базування мобільних груп ТЦК на території регіону. 

– На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину через ліси, – додали у СБУ.

У Тернополі військові контррозвідники Служби безпеки затримали працівника місцевого комунального підприємства, який знімав ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої зв’язки в ТЦК.

Підозрюваним повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також зловживанні впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУмобілізаціявійна в УкраїніухилянтиНацполіція
