Війна

Українські дрони атакували один з найбільших російських НПЗ

В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Волгоградський НПЗ (офіційна назва "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка") задіяний  у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії, повідомляють ССО.

За попередньою інформацією, роботу НПЗ зупинено.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

Нагадаємо, євросоюз використає українські технології для створення "стіни дронів".

Фото: ССО.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НПЗвійнаССОокупантидрони
