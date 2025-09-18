﻿
Космічна вантажівка Cygnus XL з майже 5 тоннами вантажу зникла в космосі

Космічний корабель Cygnus XL, який мав доставити 4,7 тонни вантажів на Міжнародну космічну станцію, зіткнувся із серйозною технічною проблемою.

Апарат, розроблений компанією Northrop Grumman, стартував минулого тижня з бази космічних сил на мисі Канаверал за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Це була перша місія нового корабля, здатного перевозити на 33% більше вантажів, ніж попередні моделі Cygnus. На борту — продукти харчування, обладнання, запчастини та наукові експерименти, повідомляє NASA.

За даними NASA, головні двигуни апарату відключилися раніше, ніж планувалося, що позбавило його можливості скорегувати орбіту та здійснити стикування з МКС. Інженери наразі оцінюють, чи можливо врятувати місію та доставити вантаж на станцію.

Cygnus XL не має системи автономного стикування, тому для його приєднання планували використати роботизований маніпулятор Canadarm2. Якщо корабель не вдасться вивести на правильну орбіту, весь вантаж згорить в атмосфері, адже Cygnus не передбачений для повернення на Землю.

Як повідомляло раніше ForUa, телескоп Hubble показав «зоряні ясла» у сусідній карликовій галактиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi