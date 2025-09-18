Тривога в ліцеї: шкільний урок закінчився отруєнням

Інцидент стався у місті Південне, шо на Одещині. За даними поліції, 14-річний школяр випадково розпилив газовий балончик у вбиральні місцевого ліцею. Речовина швидко поширилася до класу, де перебували 23 семикласники. Усіх учнів евакуювали на свіже повітря. Унаслідок події постраждали 11 дітей, шістьох із них госпіталізували. Двоє школярів залишаються під наглядом лікарів із діагнозом «інгаляційне отруєння», решту відпустили додому.

Поліцейські вилучили балончик, який, за попередніми даними, придбав батько хлопця для самозахисту.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)

