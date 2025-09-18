Атака на залізницю: пасажирські потяги затримуються до 3 годин

У ніч проти 18 вересня російські війська здійснили удари по кількох регіонах України, зокрема Полтавській та Київській областях.

За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, ворог спрямував повітряні цілі по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.

В «Укрзалізниці» уточнили, що через нічний обстріл відбулося знеструмлення кількох ділянок залізниці, тому для забезпечення руху були задіяні резервні тепловози. Декілька пасажирських поїздів затрималися близько трьох годин. Станом на 07:00 18 вересня пошкодження локалізовано, електропостачання відновлено, рух поїздів здійснюється за розкладом.

Затримуються поїзди:

№102 Херсон – Краматорськ

№63/111 Харків, Ізюм – Львів

№64/112 Львів – Харків, Ізюм

№791 Кременчук – Київ

Правоохоронні та рятувальні служби продовжують перевірку стану об’єктів інфраструктури та ліквідацію наслідків атак.

Як повідомляло раніше ForUa, вночі горіли склади й будинки у передмісті Києва.