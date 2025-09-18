Погода 18 вересня: подекуди сильні дощі з грозами, до +20°

Сьогодні в Україні - хмарно з проясненнями. Опади очікуються в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях, подекуди грози. В західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях - без опадів. Вітер - переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с, - повідомили синоптики. Температура повітря в Україні +15-20°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +17-19°, нв області +15-20°.