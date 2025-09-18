Обшуки в офісі Open Mineral: компанію підозрюють у торгівлі російським золотом

У кантоні Цуг швейцарська влада провела обшук в офісі компанії Open Mineral AG у рамках розслідування можливого порушення санкцій. Компанію підозрюють у торгівлі російським золотом у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела.

Розслідування ведеться Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії (SECO) спільно з місцевою поліцією. Воно стосується ймовірних порушень санкцій, запроваджених проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

У компанії підтвердили, що влада відвідала їхній офіс, і зазначили, що перевірка стосується угод 2022 року. В Open Mineral запевняють, що їхня діяльність відповідає законодавству, а бізнес працює у звичному режимі.

За даними Bloomberg, у 2022 році Open Mineral через дочірню структуру в Абу-Дабі купила російського золота на десятки мільйонів доларів.

Тоді компанія пояснювала, що операції були законними, оскільки здійснювалися не у Швейцарії, а в ОАЕ. Компанія заявила, що співпрацює зі швейцарською владою.