Зеленський розповів про підготовку наступу РФ на чотирьох напрямках

Українська сторона мала інформацію про підготовку наступу з боку Росії на чотирьох напрямках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє Укрінформ.

За словами глави держави, Росія обрала чотири основні напрямки за всіма документами та інформацією розвідок.

Зеленський розповів, що українська сторона не знала лише послідовність запланованих російських наступів.

Проте президент України наголосив, що вони відбулися, зокрема Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних, а також Запорізький напрямок.

На думку глави держави, росіяни провалили Сумську операцію, зазнавши значних втрат, передусім в особовому складі.

– Вони на сьогодні – я не знаю, що буде умовно завтра – відмовились від цього напрямку, перекинули свої засоби й особовий склад на інший напрямок, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, це може відбутися протягом двох найближчих діб. Проте завдяки зусиллям Сил оборони України у росіян не вистачає сил для сильних ударів у рамках двох операцій, які залишилися, наголосив глава держави.

