﻿
Свiт

Латвія надає Україні нову партію сучасних багатоцільових бойових машин Patria

Латвія надає Україні нову партію сучасних багатоцільових бойових машин Patria

Латвія передала Збройним силам України нову партію бронетранспортерів Patria 6×6 та додаткового військового обладнання. Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що Латвія продовжуватиме підтримувати Україну, яка бореться за свою незалежність і робитиме це стільки, скільки буде потрібно.

– Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України у боротьбі проти агресора. Крім того, це можливість розвинути оборонну промисловість Латвії, перевіривши на міцність і боєздатність бронетранспортери, вироблені в Латвії, в реальних бойових умовах, – сказав міністр.

Загалом Латвія поставить Україні 42 одиниці бронетехніки та іншого обладнання на суму близько 70 млн євро.

ForUA нагадує, що бронетранспортер Patria 6×6 — це сучасна багатоцільова бойова машина, розроблена фінською компанією. БТР призначений для перевезення особового складу та виконання бойових завдань на фронті.

Броня відповідає стандартам STANAG 4569 та захищає екіпаж від обстрілів зі стрілецької зброї, уламків артилерійських боєприпасів і підривів на мінах.

Фото: Міноборони Латвії

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Латвіявійна в Україніагресія рфвійськова допомога Українівійськова техника
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві вперше покажуть стародруки XVII-XVIII століть, озвучені відомими українцями (Фото)
Культура 17.09.2025 15:53:26
У Києві вперше покажуть стародруки XVII-XVIII століть, озвучені відомими українцями (Фото)
Читати
Наживались на війні: викрито фонд, що привласнював донати для ЗСУ
Суспiльство 17.09.2025 15:28:48
Наживались на війні: викрито фонд, що привласнював донати для ЗСУ
Читати
Населення України може скоротитися до 15 мільйонів
Суспiльство 17.09.2025 15:15:11
Населення України може скоротитися до 15 мільйонів
Читати

Популярнi статтi