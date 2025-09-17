Кабмін пропонує запровадити базову соцдопомогу

Кабінет міністрів України ініціює зміну формату державної підтримки малозабезпечених сімей. Із 1 січня 2026 року соціальна допомога для цієї категорії населення має бути трансформована у базову соціальну допомогу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що під час засідання Кабміну у середу було ухвалено проєкт закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги.

Документ передбачає, що з початку 2026 року державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям буде трансформована у базову соціальну допомогу, а також об’єднані окремі види державних виплат.

Уряд планує, що базова соціальна допомога стане ключовим інструментом підтримки найбільш уразливих категорій населення, спрямованим на подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Згідно з проєктом, розмір базової соцдопомоги визначатиметься як різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини.

При цьому базова величина для сім’ї пропонується на рівні 100% для першого члена сім’ї (уповноваженого представника) та 70% – для кожного наступного члена родини, що враховується при розрахунку допомоги.

– Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини, – йдеться у повідомленні.

ForUA нагадує, 15 вересня Кабмін направив до Верховної Ради проєкт закону №14000 про державний бюджет на наступний рік.

На соціальну сферу передбачено 467,1 млрд грн, що на на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році.