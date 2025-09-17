Спецслужби Латвії заарештували російського шпигуна, який передавав дані про військові об’єкти

У Ризі заарештували чоловіка, який передавав Росії секретні дані про військові об’єкти та присутність НАТО в Латвії. Про це повідомляє Delfi.

Служба державної безпеки Латвії повідомила про арешт підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Його затримали 27 серпня, зараз проти нього розпочато кримінальний процес за незаконне збирання та передачу інформації іноземній розвідці.

За даними СДБ Латвії, чоловік передавав російській розвідці відомості про:

розташування та планування військових об’єктів;

системи безпеки і будівництво нових об’єктів;

навчання військовослужбовців;

присутність солдатів інших країн НАТО на території Латвії.

Спецслужби вважають, що інформація могла бути використана проти безпеки Латвії та інших країн Балтії.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили носії даних та документи, які зараз проходять детальне дослідження.

На час розслідування фігуранта справи взяли під арешт.