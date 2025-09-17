Від А до Б: Зеленський розповів про плани для України на наступний рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі існують два ключові плани: завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, пов’язаних із війною.

– Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті, – Ред.), і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А – закінчити, план Б – 120, ось і все, – сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу, 17 вересня.

Він наголосив, що “це великий виклик”, проте це не означає, що “це буде потрібно в мирний час, під час перемир’я чи чогось подібного”, або що “потрібні такі великі гроші протягом 10 років”.

– Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші, – зазначив президент України.

Зеленський також повідомив, що Україна обговорюватиме з США гарантії безпеки, які вони готові надати за аналогією з 5 статтею НАТО, і для цього мають бути ухвалені двосторонні рішення.

Раніше ForUA повідомляв, що загальний обсяг видатків на національну безпеку і оборону у проєкті бюджету на 2026 рік передбачено у розмірі 2,8 трлн грн, що на 6,5% більше порівняно з видатками цього року.

З цієї суми 44,8 млрд грн передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, а 37,6 млрд грн – на виробництво дронів.