Свiт

У Польщі розпочалися масштабні військові навчання "Залізна брама"

Біля стратегічно важливого Сувальського коридору стартували масштабні військові навчання під назвою "Залізна брама". Про це повідомляє TVP Info.

Маневри проходять на полігоні, що розташований лише за 100 кілометрів від коридору. Їхньою головною метою є відпрацювання взаємодії між різними підрозділами польських збройних сил — бронетанковими, механізованими, артилерійськими та повітряними.

Хід навчань особисто контролюють міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш та начальник Генерального штабу ЗС Польщі Віслав Кукула.

Залучена сучасна техніка

Для проведення маневрів залучено сучасне озброєння, зокрема:

  • Наземна техніка: американські танки Abrams, корейські самохідні гаубиці K9, реактивні системи залпового вогню WR-40 Langusta, міномети Rak, бронетранспортери Rosomak та протитанкові комплекси Spike й Piorun.

  • Авіація: багатоцільові винищувачі F-35 та F-16, а також ударні вертольоти AH-64 Apache.

Комбінація такої техніки дозволить військовим відпрацювати сценарії комплексного застосування різних видів озброєння та підвищити боєздатність армії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Польщаозброєннявійськові навчанняЗалізна брамаСувальский коридор
