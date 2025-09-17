Погода 17 вересня: дощі з грозами та жовтий рівень небезпеки на Київщині

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність та короткочасні дощі. Крім сходу, південного сходу та Сумщини, помірні, у Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях - значні дощі, місцями грози, повідомили синоптики.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі у північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях +15-20°; в Карпатах + 9-14°.

У Київській області та столиці протягом дня очікується значний дощ. Вітер південно-східний, з переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області +15-20°C, у Києві +15-17°C.

На території Києва та області оголошено жовтий рівень небезпечності через сильні опади. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.