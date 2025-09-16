У Білому домі схвалили перші пакети допомоги зі зброєю для України

Перші пакети допомоги США у сфері надання озброєнь Україні від адміністрації президента Дональда Трампа за новою фінансовою угодою із європейськими союзниками отримали схвалення, й незабаром очікується їхнє відправлення.

Про це повідомляє у вівторок, 16 вересня, Reuters із посиланням на два джерела, обізнані в ситуації.

«Це перший випадок використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США коштом країн НАТО»,- зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що постачання схвалив заступник міністра оборони в політичних питаннях Елбрідж Колбі в рамках нового механізму, який отримав назву «Список пріоритетних вимог України» (PURL). Оцінюється, що вартість зброї в перших відправленнях становитиме до 500 мільйонів доларів.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп направив 13 вересня листа країнам-членам НАТО, закликаючи їх припинити закупівлю російської нафти та запровадити серйозні санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні.