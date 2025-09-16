Суд зобов'язав жінку віддати три ембріони батькам свого померлого чоловіка

Центральний районний суд Дніпра зобов’язав жінку віддати батькам її померлого чоловіка три ембріони, завдяки яким подружжя за життя партнера намагалося стати батьками.

Про це повідомляють Центр прав людини ZMINA, а також ТСН, які зробили сюжет про цю справу із зали суду.

Справа стосувалась Олександра та Анастасії Кузьменків. Спершу вони лікувалися від безпліддя, а згодом вирішили стати батьками за допомогою репродуктивних технологій.

Однак процедуру не встигли закінчити до смерті Олександра. Після того як чоловіка поховали, його батьки почали вимагати, аби жінка терміново народжувала.

«Я п’ю заспокійливе, снодійне — я не можу спати. Про яких дітей ідеться? Потім пішло про те, що, якщо ти не можеш, запросімо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після смерті я не готова про це говорити», — розповіла Анастасія журналістам.

Слухання справи тривало два роки. Зрештою, суд зобов’язав жінку передати три із шести ембріонів батькам свого померлого чоловіка. Батькам померлого Олександра мають віддати ембріони двох дівчаток і хлопчика.

Як зазначив суддя, літня пара може скористатися сурогатним материнством. А втім, в Україні заборонене сурогатне материнство за соціальним принципом: дитину для пари може виносити стороння, якщо є чіткі показники того, що жінка не може цього зробити.

Сама ж Анастасія заявила, що збирається подавати апеляцію.