Хоч як Зеленський не ненавидить Путіна, але він має укласти з ним угоду, - Трамп

Президент України Володимир Зеленський і ватажок рашистів Владімір Путін ненавидять один одного до такої міри, що вони "не здатні розмовляти". Про це заявляв президент США Дональд Трамп у неділю.

Спілкуючись з журналістами, американський президент сказав, що "зупинив сім воєн", проте зупинити російсько-українську війну виявилося важче, ніж він думав.

"Ненависть між Зеленський та Путіним незбагненна", - сказав він. На запитання, чи будуть президенти вести переговори, Трамп відповів: "Гадаю, доведеться говорити мені. Вони ненавидять один одного. (...) Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати".

Трампа також запитали, чи буде наступним кроком у переговорах щодо припинення війни РФ проти України тристоронній саміт за участи його, Зеленського і Путіна. "Будуть переговори, незалежно від того, чи називатимете ви це самітом, чи просто зустріччю. Це не має значення", - сказав він і додав, що Зеленський і Путін "не здатні розмовляти один з одним".

Своєю чергою, під час візиту до Великої Британії Трамп заявив, що для завершення війни президент України Володимир Зеленський буде змушений укласти угоду з Росією.

Трамп також назвав РФ агресором у війні. "Я хочу зупинити вбивства. (...) Я точно знаю, що цього тижня у війні між двома країнам загинуло майже вісім тисяч молодих солдатів. Трохи більше з боку Росії - знаєте, коли ви агресор, ви втрачаєте більше", - заявив він.

Президент США закликав Європу припинити купівлю російських енергоносіїв. "Дивіться, Європа - мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто, так би мовити, працює на повну. Але Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І ці санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої", - сказав він.

Раніше Трамп висловив готовність запровадити "серйозні санкції" щодо Росії, якщо всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.