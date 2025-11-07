56 із 98 базових пасажирських рейсів «Укрзалізниці» є глибоко збитковими.

Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час спілкування із журналістами, передає hromadske.

«Ми зараз розраховуємо збитковість і прибутковість кожного поїзду прямо до рейсу, до пасажира, дуже детально. В нас виходить так, що з 98 рейсів, які курсують країною, 56 є глибоко збитковими. Тобто, по суті, якщо не було б ресурсу [для покриття збитків], більшість із них мали б бути скасованими», — сказав Перцовський.

Він пояснив, що пасажирські перевезення загалом є збитковими. До великої війни ці збитки перекривали надходженнями від вантажних перевезень. Однак нині їх не вистачає.

За словами Перцовського збитковою навіть є одна з найбільш «інтенсивних» груп — карпатська.

«Тому що тут теплотяга, тут їдуть дизелі, тягнуть по гірській місцевості поїзди, де немає іншого вантажного потоку (там тільки Івано-Франківський цемент працює). І всю цю гірську інфраструктуру ми утримуємо заради цих пасажирських поїздів. По суті, влітку всі ці напрямки, які всі дуже люблять (Яремче, Ясіня, куди їдуть десятками тисяч туристичні групи), їх потрібно було б закривати, цю інфраструктуру вирізати», — сказав Перцовський.

У приміському сполученні, за словами Перцовського, покривається менше ніж 10% видатків. За відсутності інших ресурсів потрібно було скасувати 501 приміський рейс.

На цих прикладах очільник УЗ пояснював необхідність держфінансування залізниці. Перцовський також апелював до того, що держпідтримка залізниці є звичною у країнах ЄС. Так, цьогоріч уряд виділив залізниці 13 мільярдів гривень на компенсацію вартості пасажирських перевезень, на наступний рік запланували 16 млрд гривень.

Держфінансування є лише частиною триетапного плану УЗ з розв’язання нинішніх проблем. Планується також внутрішня оптимізація та індексація тарифів для вантажних перевезень.