Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський опинився в центрі гучного скандалу в соціальній мережі X, де, коментуючи критику щодо роботи оператора, перейшов на особистості та використав нецензурну лексику. Хоча початковий допис, що спричинив скандал, був опублікований ще в грудні 2024 року, реакція Смілянського з'явилася лише зараз, 3 вересня 2025 року, та викликала обурення серед користувачів.

Деталі конфлікту

У грудні минулого року користувач X під ніком Рудий Кенгуру написав, що у відділенні "Укрпошти" можуть звільнити листоношу за невиконання плану з передплати.

Лише через дев'ять місяців, 3 вересня 2025 року, Ігор Смілянський відреагував на цей допис, зазначивши, що невиконання плану не є приводом для нагородження, а також натякнув на можливі порушення з боку листонош.

"Буде нагода, спитайте у листоноші порушення при виплаті пенсій, наприклад, серед інших питань. А взагалі - коли не виконують план, можна звісно нагородити і зарплату підняти", – написав Смілянський.

Це спровокувало хвилю обурення. Один із користувачів X, Віталій, the Гїсть of Twіtter, розкритикував керівника "Укрпошти", дорікаючи за те, що замість виконання основних функцій (доставки посилок) листонош примушують оформляти передплати. Користувач вдався до нецензурної лексики, звинувативши Смілянського у відірваності від реальності.

У відповідь на цю образу Смілянський також не стримався та відповів у грубій формі, зокрема використав слово "мудак". Він емоційно пояснив, що в багатьох селах і прифронтових зонах України немає банків чи банкоматів, тому переведення пенсій на картки є неможливим.

Реакція та наступні коментарі

Після цього коментарі Смілянського почали активно обговорювати, а користувачі X висловлювали своє обурення. Вони зазначали, що керівник державної компанії не має права спілкуватися в подібному тоні. У ході дискусії було згадано низькі зарплати листонош та примушування їх викуповувати прострочений товар. На це Ігор Смілянський відповів, що у "високий сезон" "Укрпошта" може платити до 35-40 тисяч гривень, але його слова лише посилили суперечку. Скандал продовжує набирати обертів у мережі, а користувачі вимагають вибачень та пояснень.

