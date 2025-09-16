ЄС згортає програми тимчасового захисту для українців

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації, які передбачають поступове згортання програми тимчасового захисту для українців, що діє до 4 березня 2027 року. Рішення спрямоване на уніфікацію умов для всіх країн-членів ЄС на той час, коли ситуація в Україні стане безпечною для повернення громадян.

Як заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек, поки триває повномасштабна війна, солідарність ЄС з українським народом залишатиметься непохитною. Однак, за його словами, Євросоюз має завчасно підготуватися до моменту, коли українці зможуть повернутися додому.

Ключові положення рекомендацій:

Перехід до інших програм: Замість тимчасового захисту українцям пропонуватимуть дозволи на проживання, пов'язані з працевлаштуванням, навчанням або возз'єднанням сім'ї.

Програми добровільного повернення: Створення програм, які діятимуть обмежений час і зберігатимуть за учасниками певні права, зокрема на житло та медичне обслуговування.

«Ознайомчі візити»: Можливість для українців без втрати статусу тимчасового захисту відвідувати Україну, щоб оцінити умови для повернення. Умови цих візитів будуть узгоджені між країнами ЄС.

Інформаційні кампанії: Запуск кампаній для інформування українців про можливості подання заявки на інший правовий статус та про програми добровільного повернення.

Центри допомоги Unity Hubs: Створення контактних центрів, які допомагатимуть українцям з документами та надаватимуть консультації щодо працевлаштування як у країнах перебування, так і в Україні. Їхнє утримання фінансуватиметься Євросоюзом.

З березня 2022 року понад 4,3 мільйона громадян України отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

