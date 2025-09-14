Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас попередила про загрозу масштабної війни в Європі

Те, що відбувається зараз у Європі, нагадує події 1938 року, коли Чехословаччина просила допомоги проти Німеччини, але залишившись без підтримки, потрапила до рук нацистів.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами заступниці глави Єврокомісії, якщо впаде Україна, тоді під загрозою опиниться безпека всієї Європи.

Каллас наголосила, що переговори про територіальні поступки Російській Федерації – це пастка.

Віцепрезидентка Єврокомісії нагадала, що російська тактика завжди однакова: вимагати чуже, посилювати тиск ультиматумами і згодом отримувати більше, ніж спочатку можливо.

Водночас Кая Каллас повідомила, що Євросоюз готує вже 19-й пакет санкцій, зазначивши, що через обмеження Росія втратила $450 млн, а також розглядають ще багато креативних рішень.