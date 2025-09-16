«Пакунок школяра»: на що батьки найчастіше витрачають державну допомогу

Згідно зі статистичними даними ПриватБанку, батьки цьогорічних першокласників найчастіше витрачають державну допомогу в рамках програми «Пакунок школяра» на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

Як повідомив член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко, понад половина (64%) коштів іде на одяг для дітей. Ще 32% витрачають на канцтовари, і лише 4% — на дитяче взуття.

На сьогодні спецрахунки для отримання «Пакунка школяра» в ПриватБанку відкрили 191 тисяча українців, з яких понад 101 тисяча вже отримала виплати на загальну суму 505 млн грн. Загалом, 893 тисячі цифрових карток «Дія.Картка» було відкрито в банку для отримання різних державних виплат.

Нагадаємо, що заявку на одноразову допомогу в 5000 грн можна подати через застосунок «Дія» до 15 листопада 2025 року. Кошти можуть отримати один із батьків або законних представників дитини, яка йде в перший клас.

