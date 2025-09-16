﻿
Новий сплеск COVID-19 в Україні: маски і обмеження можуть повернутися

За тиждень з 8 до 14 вересня в Україні зареєстрували 14 926 випадків COVID-19, що на 3,5% більше, ніж у попередній семиденний період, коли було зафіксовано 14 414 випадків. Кількість летальних випадків за цей період становила 19 осіб із позитивним тестом на SARS-CoV-2, повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Як зазначає ЦГЗ, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, за чотири тижні 2025 року з 18 серпня до 14 вересня кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні менша: 47 227 проти 53 948 випадків торік, тобто в 1,14 раза.

Станом на 5 вересня за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Німбус та 225 випадків субваріанту Стратус. У ЦГЗ нагадали, що наразі немає ознак того, що ці субваріанти спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші варіанти.

У МОЗ також повідомляють, що спостерігається тенденція до зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. При цьому рішення про впровадження протиепідемічних заходів, включно з масковим режимом, ухвалюють місцеві органи влади та самоврядування.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні зростає кількість смертей від нової хвилі корона вірусу.

 

 

 

 

 

 

