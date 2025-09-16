Один із мостів Києва перекрили: що відбувається

Північний міст у Києві частково перекрили через дорожньо-транспортну пригоду, що спричинило значні затори.

Станом на 12:30, рух на мосту та прилеглих дорогах був сильно ускладнений. Патрульна поліція Києва повідомляє, що на місці ДТП працюють правоохоронці, які з'ясовують причини та обставини події.

Щоб уникнути незручностей та затримок, водіїв закликають заздалегідь планувати свій маршрут та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Поліція обіцяє надати оновлену інформацію щодо відновлення руху пізніше.

