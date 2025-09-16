Еко-катастрофа під Києвом: що ховається в димовій завісі після ворожих обстрілів

Після нічної атаки російських безпілотників на Київщину, у Фастівському районі спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті. Хоча рятувальники оперативно ліквідували вогонь, мешканцям району все ще загрожує невидимий ворог — забруднене повітря, повідомили в ДСНС.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок пожежі у повітрі Фастівського району може спостерігатися підвищена концентрація шкідливих речовин. Забруднення — прямий наслідок горіння промислових матеріалів, що може мати серйозні наслідки для здоров’я людей, особливо тих, хто має проблеми з органами дихання та серцево-судинною системою.

Ситуація під контролем?

На щастя, радіаційний фон у Київській області залишається в нормі. Його моніторинг здійснюється постійно на 16 пунктах спостереження. Однак, незважаючи на це, екологи та медики закликають людей бути обережними.

ДСНС України повідомила, що пожежу на промисловому об'єкті успішно ліквідовано. До гасіння були залучені 80 рятувальників та 22 одиниці техніки, а також спеціалізована робототехніка. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося уникнути жертв та постраждалих.

Як захиститися від забрудненого повітря?

Голова ОВА Микола Калашник дав чіткі рекомендації для мешканців:

Обмежте перебування на свіжому повітрі , особливо якщо ви відчуваєте запах гару.

Не провітрюйте приміщення . Замість цього використовуйте очищувачі повітря, увімкнувши їх на максимальний режим.

Пийте більше води, щоб допомогти організму виводити токсини.

Забруднення повітря — це ще один злочин російської агресії, який має довгострокові екологічні наслідки. Влада запевняє, що ситуація моніториться цілодобово і у разі погіршення буде повідомлено додатково.

