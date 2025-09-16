Трамп планує зустрітися з Зеленським під час Генасамблеї ООН, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляють іноземні ЗМІ.

За словами Рубіо, Трамп сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю російського президента Володимира Путіна. Держсекретар уточнив, що лідери планують зустрітися у рамках Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

«Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову зустрінеться з ним у Нью-Йорку наступного тижня», — повідомив Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.

Зустріч двох лідерів очікується на тлі триваючого конфлікту в Україні та активної дипломатичної роботи США у пошуках шляхів мирного врегулювання.

