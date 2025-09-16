Фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали прикордонникам допомогу на понад 30 мільйонів гривень

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем, співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк та партнером Анатолієм Шкрібляком передали чергову партію обладнання для Державної прикордонної служби України, інформує ForUA.

Прикордонники отримали БПЛА різних типів, станції супутникового зв’язку Starlink, потужні зарядні станції, генератори та інші пристрої, які забезпечать зв’язок, мобільність і ефективність на найскладніших ділянках фронту.

«Ми допомагаємо прикордонникам, які 24 лютого 2022 року першими зустріли ворога і сьогодні продовжують тримати оборону. Допомога передається безпосередньо Державній прикордонній службі та її керівнику Сергію Дейнеці, після чого розподіляється між підрозділами. Також під час наших гуманітарних місій ми доставляємо технічні засоби прикордонникам на передовій», — наголосив Валерій Дубіль.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення прикордонники отримали допомоги від фонду «Надія» та партнерів уже на понад 30 мільйонів гривень. Це системна підтримка, яка охоплює і підрозділи на передовій, і медичні шпиталі служби.

«Ми вдячні за допомогу благодійному фонду “Надія”, які ніколи не забувають про Державну прикордонну службу, про її бойові підрозділи, про наші лікувальні заклади. Буває такий період, коли і кожного тижня ми бачимо наших друзів-волонтерів. Зараз потреба дуже велика — наші підрозділи перебувають на всіх найбільш активних напрямках бойових дій, тож ми щиро вдячні за допомогу», — розповів Сергій Дейнеко.

Анатолій Шкрібляк підкреслив, що головною цінністю є життя військових. Саме тому допомога включає обладнання, яке рятує життя — системи радіоелектронної боротьби, розвідувальні безпілотники та зарядні станції для стабільного зв’язку й координації.

Передані технічні засоби вже працюють на фронті — їх використовують українські прикордонники, які щодня виконують завдання у найнебезпечніших районах. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.