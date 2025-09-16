Війна в Україні може закінчитися за 60-90 днів, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що якщо європейські країни активно скоротять доходи Росії від продажу нафти, війна в Україні може закінчитися вже за 60–90 днів: «Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів", - зазначив міністр.

За словами Бессента, адміністрація Трампа не планує запроваджувати додаткові мита на китайські товари для обмеження закупівель Китаєм російської нафти, якщо тільки європейські країни не запровадять високі мита для Китаю та Індії. «Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців», — підкреслив міністр фінансів США у спільному інтерв'ю агентствам Reuters і Bloomberg.

Бессент наголосив, що Трамп закликає європейські країни вводити мита від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити Росію основного джерела доходів — нафти. Він також розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами та купівлю нафтопродуктів, перероблених в Індії з російської нафти, зазначивши, що це сприяє фінансуванню війни.

Міністр фінансів США додав, що Америка готова співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, зокрема «Роснефти» та «Лукойлу», а також для активнішого використання заморожених російських суверенних активів, які були заарештовані після вторгнення Москви в Україну у 2022 році. За його словами, частину заморожених активів на суму близько 300 мільярдів доларів можна використати або шляхом вилучення, або розміщення у спеціальній юридичній структурі, яка могла б служити забезпеченням для кредиту Україні.

