Сили оборони не дали жодного шансу російським ДРГ у Ямполі

Російські окупанти намагалися інфільтруватися до населеного пункту Ямпіль, переодягнувшись у цивільний одяг та маскуючись під місцевих мешканців. Їхня мета — проведення диверсійної діяльності на території селища, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи мирних жителів як «живий щит». Українські підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів. В результаті ворога було виявлено, заблоковано та знешкоджено.

На цей час Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Жодних тактичних результатів противнику досягти не вдалося — усі спроби провести розвідувально-диверсійні операції були зірвані.

Окупаційні сили продовжують намагатися проникати малими групами, використовуючи природні умови та щільність цивільної забудови.

За даними DeepState, присутність окупантів у районі Ямполя фіксувалося неодноразово, і очікується, що активність РФ у стратегічно важливому напрямку може збільшитися. Наразі у селищі тривають активні бойові дії.

