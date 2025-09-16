﻿
Війна

Сили оборони не дали жодного шансу російським ДРГ у Ямполі

Сили оборони не дали жодного шансу російським ДРГ у Ямполі

Російські окупанти намагалися інфільтруватися до населеного пункту Ямпіль, переодягнувшись у цивільний одяг та маскуючись під місцевих мешканців. Їхня мета — проведення диверсійної діяльності на території селища, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи мирних жителів як «живий щит». Українські підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів. В результаті ворога було виявлено, заблоковано та знешкоджено.

На цей час Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Жодних тактичних результатів противнику досягти не вдалося — усі спроби провести розвідувально-диверсійні операції були зірвані.

Окупаційні сили продовжують намагатися проникати малими групами, використовуючи природні умови та щільність цивільної забудови.

За даними DeepState, присутність окупантів у районі Ямполя фіксувалося неодноразово, і очікується, що активність РФ у стратегічно важливому напрямку може збільшитися. Наразі у селищі тривають активні бойові дії.

Як повідомляло раніше ForUa, близькі до Кремля джерела розкрили стратегію Путіна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабвійна в УкраїніСили оборониЯмпільросійські ДРГситуація у Ямполі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Владу Казахстану закликають не впускати до країни главу РПЦ патріарха Кирила
Свiт 15.09.2025 22:22:35
Владу Казахстану закликають не впускати до країни главу РПЦ патріарха Кирила
Читати
Україна чекає на рішення США щодо Patriot, – Зеленський
Полiтика 15.09.2025 22:03:55
Україна чекає на рішення США щодо Patriot, – Зеленський
Читати
Трамп планує провести переговори з Сі Цзіньпіном
Свiт 15.09.2025 21:44:12
Трамп планує провести переговори з Сі Цзіньпіном
Читати

Популярнi статтi