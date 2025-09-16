Погода 16 вересня: дощі на заході та майже літо в центрі та на сході

На більшій частині території збережеться мінлива хмарність і суха погода. Опади можливі лише у західних та Житомирській областях — там очікують короткочасні дощі, повідомили синоптики. На півдні та в центрі країни очікується по-літньому тепла і сонячна погода. Вітер буде переважно південно-західного напрямку, з поривами від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура повітря на півдні та в центрі +22-27°. У західних областях буде прохолодніше +16-21°.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +23-25°, в області +22-27°.