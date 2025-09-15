﻿
Полiтика

Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США

Ольга Стефанішина, новопризначена посол України в США, розпочала свою дипломатичну місію у понеділок, 15 вересня. Першим кроком стала хвилина мовчання, присвячена пам’яті захисників України. Про це Стефанішина повідомила у своїй соцмережі Х.

Вона зазначила, що несе у своїй місії «мужність і стійкість українського народу».

«Сьогодні разом із командою посольства України в США ми зупинилися на хвилину мовчання, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України», — написала посол.

Стефанішина підкреслила, що саме завдяки жертві українських військових вона та її команда продовжують дипломатичну діяльність, працюючи над захистом суверенітету, зміцненням партнерських відносин і досягненням справедливого миру.

ForUA нагадує, 27 серпня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної новим послом України в Сполучених Штатах Америки.

Фото: Х/Olga Stefanishyna

 Автор: Сергій Ваха

