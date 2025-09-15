﻿
Делегації США показали в Україні перші потенційні родовища

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

"Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Вони оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які сторони розглядають для портфеля проєктів Фонду.

"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки", - зазначив Соболев.

Він нагадав, що Україна – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.

Нагадаємо, Кабмін оголошує конкурс на угоду про розробку літієвого родовища на Поділлі.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

