Росія повертається до бартеру в умовах санкцій

На тлі міжнародних санкцій та труднощів із банківськими розрахунками у зовнішній торгівлі Росії помітно зростає обмін товарами за принципом бартеру. За даними агентства Reuters, російський бізнес укладає угоди, обмінюючи товари напряму, без використання грошових переказів.

Запроваджені США, ЄС та їхніми союзниками санкції, включно з відключенням російських банків від системи SWIFT у 2022 році та попередженнями про вторинні санкції для китайських банків у 2024 році, змушують Росію шукати альтернативні шляхи для здійснення торгових операцій. Саме це спонукає її повертатися до бартерних схем.

Зазначається, що такий підхід ускладнює відстеження торгових операцій, оскільки вони не відображаються у традиційних фінансових потоках. Хоча обсяги бартеру поки що невеликі, зафіксовано щонайменше вісім подібних угод. Серед них — обмін пшениці на китайські автомобілі, насіння льону на будівельні матеріали, а також сталі та алюмінієвих сплавів на суднові двигуни.

У 2024 році Міністерство економіки Росії навіть видало спеціальне "Керівництво по зовнішньоторговельних бартерних операціях", а також запропонувало створити окрему біржу для таких угод.

Аналітики припускають, що справжні обсяги бартеру можуть бути значно вищими, ніж офіційно відомо. Про це свідчить розрив між митною статистикою та даними Центробанку, який за перше півріччя 2024 року сягнув $7 мільярдів.

Попри заяви російського уряду, що економіка країни зростає швидше, ніж у країнах G7, і долає санкції, ознаки напруги очевидні. За офіційними даними, економіка перебуває в стані технічної рецесії та страждає від високої інфляції. Крім того, за перші сім місяців 2024 року профіцит зовнішньої торгівлі РФ знизився на 14%.

Нагадаймо, раніше президент Зеленський заявив, що санкції проти Росії – це частина мирного шляху.