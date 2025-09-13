Санкції проти Росії – це частина мирного шляху, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.

Санкції, до яких закликає Україна щодо російських енергоресурсів, спрямовані проти всієї інфраструктури «тіньового флоту» РФ, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 вересня. Це стосуються, зокрема, капітанів танків, страховиків і операторів ринку.

Зеленський назвав найбільш ефективними далекобійні удари Сил оборони: «Санкції, які діють найшвидше – це удари наших воїнів». Водночас він вказав на важливість відмови інших країн від закупівлі російських енергоресурсів.

Зеленський підтримав позицію Сполучених Штатів щодо відмови від постачання нафти з Росії. Він висловив сподівання на «сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику».

Президент згадав про російські дрони в повітряному просторі Польщі, назвавши їх попередженням не лише для Варшави, а й для всієї Європи. Він сказав, що безпілотники, які запускає армія РФ, можуть «подолати значно більшу відстань».

«Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки». Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина», – заявив Зеленський.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зробить те саме і припинять купувати російську нафту.