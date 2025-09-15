Агенти партизанського руху "Атеш" провели успішну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За даними розвідки, база, що є ключовим об'єктом для забезпечення російських кораблів, виявилася практично порожньою.

Партизани зафіксували майже повну відсутність військової техніки на території центру, розташованого за координатами 44.58021, 33.50951. Ті окремі машини, що залишилися, виглядають несправними.

За словами представників "Атеш", це є чітким свідченням дефіциту техніки в окупаційних військ. Росіяни вимушені перекидати її по всьому тимчасово окупованому Криму, щоб убезпечити від ударів Сил оборони України.

758-й ЦМТЗ є стратегічним об'єктом, через який Чорноморський флот отримує все необхідне для ведення бойових дій: паливо, боєкомплект і продовольство. Партизани наголошують, що без його повноцінної роботи флот втрачає боєздатність.

У "Атеш" зазначили, що склади центру вже ставали мішенями для українських атак, зокрема в районі Сахарної Головки та вулиці Шабаліна. Усі отримані дані вже передано Силам оборони України.

"Атеш" закликає місцевих мешканців і надалі повідомляти будь-яку інформацію про переміщення російської техніки та розташування складів, адже кожна деталь має значення для звільнення Криму.