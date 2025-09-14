Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Кірішський НПЗ під Санкт-Петербургом

У Ленінградській області РФ вночі 14 вересня лунали вибухи – підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по Кірішському НПЗ, що розташований на відстані понад 800 км від державного кордону України.

Це підтвердили в командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Удар по Кірішському НПЗ у Ленінградській області РФ: що відомо

– У ніч на 14 вересня оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області, – мовиться у повідомленні.

Внаслідок вибухів на території Кірішського НПЗ виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS.

Українські військові уточнюють результати ураження.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в районі міста Кіріші нібито збито три безпілотники, і підтвердив пожежу на НПЗ в результаті падіння уламків. За його словами, загоряння швидко загасили, жертв і постраждалих немає.

Це підприємство – основний постачальник нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей РФ. Щороку переробляє понад 20 млн тонн нафти, тому вважається другим за величиною НПЗ у Росії після Омського заводу. Він випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, якими, зокрема, забезпечує російську армію.