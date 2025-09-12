11 вересня 2025 року, близько 19:00, на межі Львівської та Івано-Франківської областей сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль, який, за інформацією з технічного паспорта, належить Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Деталі ДТП та розслідування

За повідомленням Державного бюро розслідувань (ДБР), яке проводить перевірку обставин інциденту, зіткнення сталося між селами Вовчатичі (Львівська область) та Помонята (Івано-Франківська область). Внаслідок аварії водій вантажівки отримав тяжкі травми і був госпіталізований. Детектив НАБУ також перебуває в лікарні з легкими ушкодженнями.

Наразі ДБР проводить першочергові слідчі дії: огляд місця події, опитування свідків та вилучення речових доказів. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська прокуратура.

У Telegram-каналах з'явилася непідтверджена інформація, що за кермом автомобіля НАБУ перебував детектив Сергій Нагорнюк. Згідно з цими джерелами, він нібито перевищив швидкість до 200 км/год, виїхав на зустрічну смугу і спричинив аварію. Зазначається, що водій вантажівки отримав вкрай важкі травми, зокрема йому нібито ампутували ногу.

Анонімні джерела також стверджують, що на місце події прибули інші працівники НАБУ, які намагалися "зам'яти" справу та нібито чинили тиск на поліцейських. Крім того, в автомобілі детектива нібито знайшли підроблені документи МВС та СБУ, що може стати підставою для відкриття ще одного кримінального провадження.

ДБР обіцяє провести повну та об'єктивну перевірку всіх обставин ДТП, однак офіційного підтвердження інформації з Telegram-каналів поки що немає.