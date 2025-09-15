Скільки поляків готові воювати за свою країну - результати опитування приголомшили

Згідно з новим соціологічним опитуванням, проведеним інститутом Pollster на замовлення видання Super Express, більшість громадян Польщі не мають наміру брати участь у захисті своєї країни у випадку війни.

Про це повідомив телеканал Polsat News. У дослідженні, що стосувалося готовності громадян добровільно приєднатися до армії або підтримати оборону країни, 57% опитаних заявили, що не братимуть участі.

Лише 26% дорослого населення висловили готовність вступити до збройних сил або долучитися до захисту Польщі в інший спосіб. Ще 17% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

Результати опитування, проведені 10-11 вересня серед 1020 дорослих поляків, видання Super Express назвало "приголомшливими". Вони припускають, що на рішення респондентів могли вплинути різні чинники, але водночас не виключають, що в разі реального конфлікту громадська думка може суттєво змінитися. Статистична похибка дослідження не перевищує 3%.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованого комбінованого удару по Україні кілька безпілотних літальних апаратів порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали як з української, так і з білоруської території. У зв’язку з потенційною небезпекою роботу чотирьох польських аеропортів було тимчасово припинено, а польські військові вперше відкрили вогонь по повітряних цілях.

Нагадаймо, раніше Сікорський запропонував НАТО перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України.