Криза у Пентагоні: США не вистачає грошей на виробництво нових ракет

Міністерство оборони США оцінює вартість нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Sentinel у понад 140 мільярдів доларів і повідомляє про значні затримки у її розгортанні. Через це американські ВПС змушені будуть покладатися на застарілі 50-річні ракети Minuteman III ще понад два десятиліття, повідомляє Business Insider.

Початково планувалося, що Sentinel замінить усі 450 ракет Minuteman III з кінця цього десятиліття, при цьому кошторис оцінювався в 78 мільярдів доларів. Однак через проблеми з графіком поставок, інженерним і системним проєктуванням, а також виснаження виробничої бази, вартість і терміни програми значно збільшилися. “Міністерство оборони США оцінює вартість Sentinel більш ніж у 140 мільярдів доларів і затримує її запуск на роки, потенційне розгортання очікується десь у 2030-х”, — зазначає видання.

Наразі ВПС США продовжать експлуатувати Minuteman III як основний засіб ядерного стримування. Водночас підтримання цих ракет стає складним через обмежену кількість компонентів, їхню застарілість та невідомі проблеми в електроніці й наземних підсистемах. “Ракету можна експлуатувати до 2050 року, але це потребуватиме капітального ремонту деяких підсистем, що збільшить витрати уряду”, — йдеться у звіті GAO.

Через затримки Sentinel та складнощі з Minuteman III, Пентагону доведеться шукати нові рішення для підтримання надійності ядерного стримування США протягом найближчих двох десятиліть.

Довідка: Sentinel — триступенева твердопаливна ракета з сучасною електронікою та системами для полегшеної модернізації, а також легшою конструкцією з вуглецевого композиту. Вона зможе нести більше боєголовок, ніж Minuteman III.

