Україна отримає від США 3350 ракет ERAM на 850 мільйонів доларів

Адміністрація Дональда Трампа, за інформацією ЗМІ, погодила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на загальну суму 850 мільйонів доларів. Хоча ця кількість, ймовірно, не змінить хід війни кардинально, ракети ERAM є надзвичайно ефективною зброєю.

Що відомо про ракети ERAM

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, ракети ERAM відносяться до класу «повітря – поверхня» і здатні знищувати важливі ворожі цілі, такі як радіолокаційні станції, системи ППО та морські об'єкти. Він також зазначив, що існують морські модифікації цих ракет, які можуть запускатися з кораблів.

«Ракети ERAM – це досить ефективна зброя. Вони можуть використовуватися винищувачами та F-16, а також нашим радянським льотним парком, зокрема літаками МіГ-29 та Су-27», — пояснив Жмайло.

Дальність дії ракет ERAM становить 450–460 кілометрів, а швидкість — приблизно 700 кілометрів за годину. За словами експерта, їхня головна перевага — це стійка навігація, яка робить їх менш уразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.

«Це приблизна дальність Storm Shadow, SCALP та Taurus, якого ми ніяк не можемо дочекатися», — додав Жмайло, висловивши сподівання, що ракети ERAM надійдуть в Україну якнайшвидше і без додаткових політичних обмежень з боку США.

Деталі можливої угоди

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що США погодили продаж 3350 ракет ERAM. За їхніми даними, постачання очікується приблизно через шість тижнів. Використання ракет із дальністю від 240 до 450 кілометрів, ймовірно, вимагатиме погодження з Пентагоном.

Повідомляється, що пакет допомоги на суму 850 мільйонів доларів переважно фінансуватиметься європейськими країнами та, крім ракет ERAM, включатиме інші види озброєнь, такі як системи ППО та реактивні системи залпового вогню GMLRS.

Наразі офіційних заяв від адміністрації США щодо надання Україні ракет ERAM ще не надходило.